Почти сто населённых пунктов в Новгородской области остались без электроэнергии

В Новгородской области 4,5 тыс. жителей из 98 населённых пунктов остались без электроэнергии из-за аварий на ЛЭП.

Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

«В зоне отключения находится семь районов, 98 населённых пунктов, 2714 домов с населением 4300 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты уже занимаются ремонтно-восстановительными работами.

1 декабря в Минэнерго рассказали о перебоях с энергоснабжением в 13 российских регионах из-за непогоды. Отмечалось, что более 300 тыс. человек остались без электричества.