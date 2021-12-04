Почти сто населённых пунктов в Новгородской области остались без электроэнергии
- РИА Новости
Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
«В зоне отключения находится семь районов, 98 населённых пунктов, 2714 домов с населением 4300 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты уже занимаются ремонтно-восстановительными работами.
1 декабря в Минэнерго рассказали о перебоях с энергоснабжением в 13 российских регионах из-за непогоды. Отмечалось, что более 300 тыс. человек остались без электричества.