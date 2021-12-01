В Минэнерго России заявили о сокращении числа оставшихся без электроснабжения россиян

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В Министерстве энергетики России заявили, что число россиян без электроснабжения сократилось до 55,6 тыс.
В Минэнерго России заявили о сокращении числа оставшихся без электроснабжения россиян
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По состоянию на 18:00 без электроснабжения остаются 55,6 тыс. человек. К работам привлечены более 640 бригад в составе порядка 2,1 тыс. специалистов и 720 единиц техники», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минэнерго рассказали о перебоях с энергоснабжением в 13 российских регионах из-за непогоды. Отмечалось, что более 300 тыс. человек остались без электричества.

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