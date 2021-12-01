В Минэнерго рассказали о перебоях с энергоснабжением в 13 российских регионах из-за непогоды
- Reuters
«С 29 ноября по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории пяти федеральных округов 13 субъектов России наблюдались массовые ограничения энергоснабжения у бытовых потребителей», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Грабчак отметил, что на данный момент без электричества находятся около 313 тыс. человек.
Ранее стало известно, что в семи муниципалитетах Крыма из-за непогоды нарушено электроснабжение.