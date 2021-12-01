В семи районах Крыма нарушено энергоснабжение из-за непогоды

В семи муниципалитетах Крыма из-за непогоды нарушено электроснабжение.

«За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады «Крымэнерго» оперативно проводят восстановительные работы по подключению электроснабжения», — приводит ТАСС слова начальника главного управления МЧС по Крыму Аркадия Ожигина.

Он также сообщил, что в результате непогоды в регионе зафиксировано падение 21 дерева, в том числе десяти — на автомобили. Большая часть инцидентов, по его словам, произошла в Ялте.

Накануне пресс-служба крымского управления МЧС России сообщила, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и надвигающимся шквальным ветром.