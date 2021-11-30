МЧС предупредило о резком похолодании и шквальном ветре в Крыму
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«В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм). В горах отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный, порывы 25—30 м/с, в горах — 35 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.
Отмечается, что в данных условиях существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды.
Также стало известно, что из-за шторма в Ялте одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.
Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи ожидается сильный ветер до 35 м/с.