МЧС предупредило о резком похолодании и шквальном ветре в Крыму

Пресс-служба крымского управления МЧС России сообщила, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и надвигающимся шквальным ветром.

«В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм). В горах отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный, порывы 25—30 м/с, в горах — 35 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Отмечается, что в данных условиях существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды.

Также стало известно, что из-за шторма в Ялте одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи ожидается сильный ветер до 35 м/с.