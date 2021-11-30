При падении деревьев из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек

В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды.

«В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Всего на территории региона случилось более 70 происшествий в 17 населённых пунктах, на местах действуют аварийно-восстановительные бригады.

В частности, мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе три человека были госпитализированы после падения деревьев на улицах.

Кроме того, в городе одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.