При падении деревьев из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек

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В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды.
При падении деревьев из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек
  • РИА Новости

«В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Всего на территории региона случилось более 70 происшествий в 17 населённых пунктах, на местах действуют аварийно-восстановительные бригады. 

В частности, мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе три человека были госпитализированы после падения деревьев на улицах.

Кроме того, в городе одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.

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