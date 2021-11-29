В Ялте три человека пострадали от падения деревьев из-за сильного ветра

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Три человека госпитализированы после падения деревьев на улицах Ялты из-за сильного ветра. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
В Ялте три человека пострадали от падения деревьев из-за сильного ветра
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«На сей момент зарегистрированы трое пострадавших, все находятся в удовлетворительном состоянии, все госпитализированы», — цитирует Павленко ТАСС.

Двое пострадавших — пожилые люди, третий — подросток 16 лет.

Ранее сообщалось, что все оперативные службы Республики Крым перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра.

Кроме того, около 200 судов на Черноморском и на Азовском побережьях ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому замедлилось из-за шторма.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 тыс. человек.

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