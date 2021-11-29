Аксёнов сообщил, что без электроэнергии в Крыму остаются порядка 37 тысяч человек

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 тыс. человек.

«В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов заявил, что «к ликвидации последствий непогоды привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неполадки».

«Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле. Но в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм. Поэтому прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, по возможности оставаться дома, беречь себя и своих близких», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что все оперативные службы Республики Крым перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра.

Кроме того, около 200 судов на Черноморском и на Азовском побережьях ожидают прохода через Керченский пролив, движение по которому замедлилось из-за шторма.