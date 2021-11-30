Спасатели предупредили о ветре до 35 м/с в Сочи

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи ожидается сильный ветер до 35 м/с в Сочи.
Спасатели предупредили о ветре до 35 м/с в Сочи
  • Reuters

«По данным ФГБУ СЦГМС ЧАМ, с вечера и до конца суток 30 ноября и утром 1 декабря 2021 года на территории МО «Город Сочи» максимальная скорость ветра в отдельных районах достигает 30—35 м⁄с. В течение суток 1 декабря 2021 года на участке Магри — Весёлое МО «Город Сочи» ожидается сильное волнение моря 40—55 дециметров от юго-запада», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Ранее сообщалось, что в Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды.

Также сообщалось, что из-за шторма в Ялте одно судно затонуло и ещё четыре сорваны с якоря.

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