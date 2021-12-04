В Калмыкии открыли памятник-бюст Зиничеву

В Элисте открыли первый в России памятник-бюст погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Сегодня мы открыли в Элисте памятник-бюст Герою России Евгению Николаевичу Зиничеву. Евгений Николаевич не побоялся рискнуть жизнью, выполняя свой долг — спасая других. Он был истинным героем, прекрасным руководителем и человеком с большой буквы, открытым, справедливым и очень мудрым. Его подвиг всегда будет служить ярким примером героизма и преданности Отчизне. Для всей страны это невосполнимая утрата», — отметил глава региона.

Монумент установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в парке Спасателей.

Ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение Российского военно-исторического общества установить в Москве памятник Зиничеву.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Арктике. Министру присвоено звание Героя России посмертно.