Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву

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Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение Российского военно-исторического общества установить в столице памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.
Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщается на официальном сайте Мосгордумы.

Отмечается, что памятник планируется поставить в Западном административном округе Москвы, на территории района Фили-Давыдково, в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика по адресу ул. Кременчугская, дом 5.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.

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