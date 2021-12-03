Комиссия Мосгордумы одобрила установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила предложение Российского военно-исторического общества установить в столице памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву.

Об этом сообщается на официальном сайте Мосгордумы.

Отмечается, что памятник планируется поставить в Западном административном округе Москвы, на территории района Фили-Давыдково, в сквере имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика по адресу ул. Кременчугская, дом 5.

Глава МЧС погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.