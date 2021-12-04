Российские власти намерены в декабре доработать вопросы регулирования зарплат шахтёров

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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что в течение декабря будут доработаны решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в отношении корректировки заработных плат.
Российские власти намерены в декабре доработать вопросы регулирования зарплат шахтёров
  • РИА Новости

«Мы видим явную необходимость корректировки отраслевого соглашения, потому что нормы Трудового кодекса во многом определяют государственные гарантии, которые должны быть за человеком, но есть специфика отрасли, которая требует корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части заработной платы», — цитирует его ТАСС.

По словам председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Игоря Мохначука, в рамках рабочей встречи уже были рассмотрены предложения по улучшению ситуации в отрасли для снижения рисков «погони шахтёров за заработной платой».

Также на совещании были оговорены изменения, которые нужно будет внести в трудовое законодательство.

«Мы не будем это затягивать, и надеюсь, в течение месяца сможем это отработать», — добавил Мохначук.

25 ноября в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погиб 51 человек. 

Родственники шахтёров рассказали о неоднократных нарушениях техники безопасности на шахте. 

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.

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