Медведев: России удалось избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России удалось избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса.

«Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжёлых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить», — приводит РИА Новости его слова.

Медведев отметил, что России предстоит долгая борьба с коронавирусом, он не отступает.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.