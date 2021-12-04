Медведев: России удалось избежать сверхтяжёлых последствий пандемии коронавируса
- РИА Новости
«Практически во всех странах мира последствия пандемии вызвали резкое падение уровня жизни, рост инфляции, пробуксовку работы системы здравоохранения. В нашей стране удалось избежать сверхтяжёлых последствий, хотя трудностей очень много, что тут говорить», — приводит РИА Новости его слова.
Медведев отметил, что России предстоит долгая борьба с коронавирусом, он не отступает.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.