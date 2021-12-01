Медведев назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Сегодня по традиции мы открываем декаду приёмов граждан, которая приурочена ко дню рождения партии. И хотя сегодня партии исполнилось 20 лет, хочу всех предупредить: конечно, сейчас не время праздновать и отдыхать. В стране по-прежнему весьма сложная эпидемиологическая ситуация, люди ждут от нас поддержки не на словах, а на деле. Прошу коллег по партии активно включиться в эту работу», — цитирует ТАСС Медведева.

Согласно данным на 1 декабря, в России за сутки зарегистрировали 32 837 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии выявили 9 669 718 пациентов с COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.