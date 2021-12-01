Медведев назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Медведев назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Сегодня по традиции мы открываем декаду приёмов граждан, которая приурочена ко дню рождения партии. И хотя сегодня партии исполнилось 20 лет, хочу всех предупредить: конечно, сейчас не время праздновать и отдыхать. В стране по-прежнему весьма сложная эпидемиологическая ситуация, люди ждут от нас поддержки не на словах, а на деле. Прошу коллег по партии активно включиться в эту работу», — цитирует ТАСС Медведева.

Согласно данным на 1 декабря, в России за сутки зарегистрировали 32 837 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии выявили 9 669 718 пациентов с COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить