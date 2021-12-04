Прокуратура организовала проверку после смерти человека на руднике в Бурятии

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Прокуроры проверят соблюдение требований по охране труда на руднике «Владимирский» в Бурятии, где ранее погиб один человек.
Прокуратура организовала проверку после смерти человека на руднике в Бурятии
  • РИА Новости

«Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Уточняется, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее смерть человека).

Ранее стало известно, что в Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.

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