Прокуратура организовала проверку после смерти человека на руднике в Бурятии

Прокуроры проверят соблюдение требований по охране труда на руднике «Владимирский» в Бурятии, где ранее погиб один человек.

«Прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда в деятельности горнодобывающего предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Уточняется, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее смерть человека).

Ранее стало известно, что в Бурятии при проведении взрывных работ на руднике «Владимирский» один человек погиб и несколько пострадали.