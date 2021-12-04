Прокуроры организовали проверку по факту горного удара в шахте на Урале

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Прокуроры в Свердловской области проводят проверку соблюдения безопасности при проведении работ по факту горного удара в шахте «Черёмуховская-Глубокая». Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
Прокуроры организовали проверку по факту горного удара в шахте на Урале
  • РИА Новости

Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По имеющейся у Генпрокуратуры информации, пострадавших при ЧП нет.

«Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ», — отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.

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