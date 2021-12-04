В связи с горным ударом на шахте в Свердловской области была создана спецкомиссия

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Официальный представитель РУСАЛа по УрФО Елена Воронова заявила, что после горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области была создана спецкомиссия для расследования инцидента.
В связи с горным ударом на шахте в Свердловской области была создана спецкомиссия
  • РИА Новости

«В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошёл, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 м», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. Пострадавших нет.

Уточняется, что «добычные и проходческие работы на шахте «Черемуховская» ведутся в штатном режиме».

Ранее в МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.

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