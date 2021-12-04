В связи с горным ударом на шахте в Свердловской области была создана спецкомиссия
- РИА Новости
«В соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошёл, на протяжении восьми часов работы останавливаются. Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта — 980 м», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавила, что работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе. Пострадавших нет.
Уточняется, что «добычные и проходческие работы на шахте «Черемуховская» ведутся в штатном режиме».
Ранее в МЧС Свердловской области заявили, что на шахте «Черёмуховская-Глубокая» произошёл горный удар.