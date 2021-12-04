В Ярославской области смягчили антикоронавирусные ограничения

Власти Ярославской области смягчили антикоронавирусные ограничения в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что, в частности, были ослаблены ограничения для детских игровых комнат в ТРЦ. В выходные дни они смогут работать с загрузкой в 30%.

«В выходные дни детские развлекательные комнаты в торговых центрах смогут работать с загрузкой в 30% от пропускной способности. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства области, регулирующее работу организаций в условиях пандемии. Ранее детские центры на торговых площадях могли открываться только в будни», — отметили в региональном правительстве.

Ранее в Воронежской области смягчили часть ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусом.

19 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в нескольких российских регионах.