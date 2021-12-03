В Воронежской области смягчили введённые из-за коронавируса ограничения

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В Воронежской области смягчили часть ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
В Воронежской области смягчили введённые из-за коронавируса ограничения
  • РИА Новости

В регионе теперь разрешено без предъявления QR-кодов посещать стадионы и помещения для тренировок, где занимаются сборные региона и страны.

Кроме того, разрешается продажа непродовольственных товаров, а детям стало можно без сопровождении взрослых посещать спортклубы, зоопарки, музеи, кинотеатры.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в нескольких регионах, в том числе в Воронежской области.

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