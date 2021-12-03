В Воронежской области смягчили введённые из-за коронавируса ограничения
- РИА Новости
В регионе теперь разрешено без предъявления QR-кодов посещать стадионы и помещения для тренировок, где занимаются сборные региона и страны.
Кроме того, разрешается продажа непродовольственных товаров, а детям стало можно без сопровождении взрослых посещать спортклубы, зоопарки, музеи, кинотеатры.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в нескольких регионах, в том числе в Воронежской области.