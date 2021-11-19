Голикова заявила о более напряжённой ситуации с COVID-19 в трёх регионах

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о более напряжённой ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в трёх регионах. Её слова опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

«Более напряжённой стала эпидобстановка в трёх субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счёт небольшого снижения заболеваемости», — заявила Голикова.

Вице-премьер сообщила, что «ещё в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении».

«Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — добавила она.

Согласно данным на 19 ноября, за сутки в России выявили 37 156 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 257 068 случаев COVID-19.

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