Голикова заявила о более напряжённой ситуации с COVID-19 в трёх регионах
- РИА Новости
«Более напряжённой стала эпидобстановка в трёх субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счёт небольшого снижения заболеваемости», — заявила Голикова.
Вице-премьер сообщила, что «ещё в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении».
«Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия», — добавила она.
Согласно данным на 19 ноября, за сутки в России выявили 37 156 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 257 068 случаев COVID-19.
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