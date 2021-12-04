В Хабаровском крае поезд столкнулся со скорой помощью

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В Хабаровском крае на железнодорожном переезде снегоуборочный поезд столкнулся с машиной скорой помощи.
В Хабаровском крае поезд столкнулся со скорой помощью
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Дальневосточной железной дороги.

«На перегоне Новый Мир — Амурский Разъезд однопутного неэлектрифицированного участка Комсомольск-Сортировочный — Высокогорная на переезде... водитель кареты скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с проходящей путевой снегоуборочной машиной», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машинист пытался избежать аварии, подав сигнал и применив экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось.

«В результате дорожно-транспортного происшествия смертельно травмирован медицинский работник, водитель автомобиля и перевозимый пациент госпитализированы в районную больницу», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик.

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