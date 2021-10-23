В Приамурье в результате ДТП с локомотивом погиб водитель грузовика
«Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на путь при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
По предварительным данным, произошёл сход локомотива и 14 вагонов поезда. В настоящее время задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск — Владивосток.
В июле в Приамурье при столкновении грузовых поездов скончались четыре человека.