В Приамурье в результате ДТП с локомотивом погиб водитель грузовика

На переезде станции Ледяная в Амурской области грузовой поезд протаранил грузовик, в результате чего скончался водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на путь при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, произошёл сход локомотива и 14 вагонов поезда. В настоящее время задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск — Владивосток. В июле в Приамурье при столкновении грузовых поездов скончались четыре человека.