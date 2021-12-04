В центре Гамалеи рассказали о перспективах распространения омикрон-штамма COVID-19

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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не успеет массово распространиться до Нового года. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — цитирует  Альтшейна РИА Новости.

По его словам, омикрон-штамм коронавируса «пока не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям».

3 декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящее время обнаружен в 38 странах.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» в России на данный момент не выявлен.

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