В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер по COVID-19 с 6 декабря

Короткая ссылка
В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер по COVID-19 с понедельника, 6 декабря.
В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер по COVID-19 с 6 декабря
  • Reuters

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на новую редакцию распоряжения главы республики о введении режима повышенной готовности.

В частности, будет снят запрет на работу предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа в зал.

Также рестораны, кафе, бары и другие подобные заведения вновь смогут работать с 23:00 до 06:00.

Деятельность предприятий общепита будет разрешена только при наличии не менее 80% вакцинированных против коронавируса работников.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить