В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер по COVID-19 с 6 декабря

В Удмуртии снимут ряд ограничительных мер по COVID-19 с понедельника, 6 декабря.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на новую редакцию распоряжения главы республики о введении режима повышенной готовности.

В частности, будет снят запрет на работу предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа в зал.

Также рестораны, кафе, бары и другие подобные заведения вновь смогут работать с 23:00 до 06:00.

Деятельность предприятий общепита будет разрешена только при наличии не менее 80% вакцинированных против коронавируса работников.

Ранее профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.