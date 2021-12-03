Кардиолог Сергеева рассказала, как защититься от обморожения зимой

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Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева рассказала, как защититься от обморожения зимой.
Кардиолог Сергеева рассказала, как защититься от обморожения зимой
  • РИА Новости

«Если вы чувствуете, что теряете чувствительность лица, в пальцах рук или ног, или если вы начинаете чувствовать озноб, стоит зайти в тёплое помещение, чтобы согреться. Если же кончик носа, щёки или пальцы рук побелели, то сделать это следует немедленно», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ветер и влажность ускоряют потерю тепла, так что не стоит планировать длительные прогулки в ветреную погоду и если ожидаются существенные осадки.

Для неспешных прогулок в парке и статичных занятий рекомендуется одежда из натуральных тканей, удерживающая тепло, а если предполагается физическая активность, то лучше выбрать современные технологичные материалы.

В любом случае врач советует одеваться многослойно, поскольку это помогает лучше сохранять тепло. Стоит помнить о перчатках, шарфах и шапках.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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