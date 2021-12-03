В Москве суд арестовал томского бизнесмена по делу о передаче взятки следователю

Басманный суд Москвы арестовал томского бизнесмена Владислава Левчугова на два месяца по делу о передаче взятки следователю.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Басманным районным судом Москвы 3 декабря удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Левчугова Владислава Викторовича — до 2 февраля 2022 года», — заявили в Московских судах общей юрисдикции.

Как отметили в Басманном суде, сторона защиты ходатайствовала об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. В удовлетворении ходатайства было отказано.

Левчугов обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Под стражу взят и обвиняемый в получении взятки — руководитель отдела томского следственного управления Сергей Арефьев.

Ранее сообщалось, что экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток.