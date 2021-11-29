В Крыму задержали экс-чиновника мэрии Керчи за взятки

Экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток.

По данным регионального управления Следственного комитета России, в отношении его возбудили уголовное дело по ст. 290 УК России.

«Действующий на тот момент начальник управления в разные периоды времени выдвигал директору фирмы требования предоставить ему в качестве взяток дорогостоящие мобильные телефоны за принятие объёма выполненных работ и их последующую своевременную оплату», — говорится в сообщении ведомства.

После этого руководитель фирмы покупал за свои деньги телефоны и передавал их сотруднику мэрии.

По данным следствия, весной 2021 года подозреваемый получил в качестве взятки автомобиль Renault стоимостью 700 тыс. рублей.

Оперативники УФСБ России по республике Крым задержали экс-сотрудника мэрии Керчи и изъяли представляющую интерес для следствия документацию.

Ранее сообщалось, что обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую отправили в отставку.