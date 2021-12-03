Суд в Москве арестовал обвиняемого в получении взятки главу отдела томского СК

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Басманный суд Москвы арестовал руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Об этом заявили в пресс-службе суда.
Суд в Москве арестовал обвиняемого в получении взятки главу отдела томского СК
  • РИА Новости

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арефьева Сергея Геннадьевича до 2 февраля 2022 года», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

Уточняется, что подсудимый обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По информации суда, Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из томских компаний, взятку от которого он планировал получить в обмен на закрытие дела.

Следствием установлено, что фигурант лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег был найден посредник.

В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подсудимого и посредника.

Ранее сообщалось, что экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток.

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