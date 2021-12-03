Суд в Москве арестовал обвиняемого в получении взятки главу отдела томского СК
- РИА Новости
«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арефьева Сергея Геннадьевича до 2 февраля 2022 года», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.
Уточняется, что подсудимый обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По информации суда, Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из томских компаний, взятку от которого он планировал получить в обмен на закрытие дела.
Следствием установлено, что фигурант лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег был найден посредник.
В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подсудимого и посредника.
Ранее сообщалось, что экс-начальник управления единого заказчика администрации Керчи, который курировал в городе строительство в рамках федеральной целевой программы, задержан по подозрению в получении взяток.