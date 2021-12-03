Опрос: 25% россиян согласны на подработки, чтобы купить подарки для близких к Новому году

Сервисы Авито и GigAnt провели совместное исследование, в результате которого выяснилось, что около 25% россиян готовы выйти на подработку, чтобы заработать на подарки родным и близким к Новому году.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Чтобы накопить на новогодние подарки, 15% респондентов берут дополнительные нагрузки на своей основной работе, однако большинство россиян просто экономят.

Треть россиян вообще не копят деньги на праздники. Однако более 60% опрошенных готовы откладывать деньги, чтобы купить подарки семье на Новый год. Половина из них копят на подарки минимум два месяца. Более четверти респондентов копят средства менее четырёх недель. Почти каждый десятый копит деньги на подарки в течение года.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.