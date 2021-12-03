Опрос: 25% россиян согласны на подработки, чтобы купить подарки для близких к Новому году

Короткая ссылка
Сервисы Авито и GigAnt провели совместное исследование, в результате которого выяснилось, что около 25% россиян готовы выйти на подработку, чтобы заработать на подарки родным и близким к Новому году.
Опрос: 25% россиян согласны на подработки, чтобы купить подарки для близких к Новому году
  • Pixabay

Об этом пишет «Газета.Ru».

Чтобы накопить на новогодние подарки, 15% респондентов берут дополнительные нагрузки на своей основной работе, однако большинство россиян просто экономят.

Треть россиян вообще не копят деньги на праздники. Однако более 60% опрошенных готовы откладывать деньги, чтобы купить подарки семье на Новый год. Половина из них копят на подарки минимум два месяца. Более четверти респондентов копят средства менее четырёх недель. Почти каждый десятый копит деньги на подарки в течение года.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить