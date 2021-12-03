Опрос: 25% россиян согласны на подработки, чтобы купить подарки для близких к Новому году
- Pixabay
Об этом пишет «Газета.Ru».
Чтобы накопить на новогодние подарки, 15% респондентов берут дополнительные нагрузки на своей основной работе, однако большинство россиян просто экономят.
Треть россиян вообще не копят деньги на праздники. Однако более 60% опрошенных готовы откладывать деньги, чтобы купить подарки семье на Новый год. Половина из них копят на подарки минимум два месяца. Более четверти респондентов копят средства менее четырёх недель. Почти каждый десятый копит деньги на подарки в течение года.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.