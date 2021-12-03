На Экспо-2020 в Дубае представят инвестиционные проекты российских регионов

В рамках Национального дня Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке Экспо-2020 в Дубае проходит «Форум России: определяя будущее».

Мероприятие организовано при поддержке Минпромторга и Фонда Росконгресс.

Деловая программа форума, проходящего 3 и 4 декабря, охватывает широкий круг российско-арабского сотрудничества в сфере экономики и инвестиций.

В частности, запланирована презентация лучших российских инвестиционных проектов, а также презентация Российской промышленной зоны в Египте.

«Проведение Национального дня Российской Федерации в рамках Всемирной универсальной выставки открывает широкие возможности для презентации на международной арене наших ключевых инвестиционных проектов, передовых российских брендов, важных инициатив в социально-экономической сфере», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Участниками пленарного заседания форума станут министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зайуди, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор корпорации Росатом Алексей Лихачёв, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Всемирной универсальной выставки.