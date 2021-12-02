В Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Экспо-2020

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В Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Всемирной универсальной выставки.
В Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week в рамках Экспо-2020
  • © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Об этом сообщает Pravda.Ru.

Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, гастрономический проект является частью программы, посвящённой ключевым направлениям развития столицы России.

«Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь это заслуга самих рестораторов, они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов», — сказала Сергунина, слова которой приводит сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

В программу Москвы на выставке в ОАЭ также входят концерты, кинопоказы, театральные постановки и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Всемирной универсальной выставке в Дубае открылась экспозиция, посвящённая Москве.

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