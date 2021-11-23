На Всемирной универсальной выставке в Дубае открылась экспозиция, посвящённая Москве

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В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае начала работу экспозиция, посвящённая Москве. На ней представлены основные программы развития города, технологические новации и опыт в различных сферах. Также столица презентует культурную программу с участием известных артистов.
На Всемирной универсальной выставке в Дубае открылась экспозиция, посвящённая Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, запланированы выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера», оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Также состоятся фестиваль московского кино и фестиваль Moscow Gastronomic Week.

Экспозиция Москвы в Дубае будет работать до 20 декабря. Культурные мероприятия продлятся до закрытия всей выставки в марте 2022 года, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что разносторонняя программа познакомит международную аудиторию с современным вектором развития Москвы и поспособствует продвижению заявки столицы на право проведения Экспо-2030.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что предприниматели из Москвы смогут представить свою продукцию на Экспо-2020 в Дубае.

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