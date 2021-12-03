Последний пострадавший при стрельбе в университете в Перми выписан из больницы

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Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы.
Последний пострадавший при стрельбе в университете в Перми выписан из больницы
  • РИА Новости

«Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера прибыл в Пермь», — приводит РИА Новости сообщение краевого Минздрава.

Ранее в Минздраве поясняли, что этот пациент был направлен на реабилитацию в Москву.

20 сентября молодой человек открыл стрельбу в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, в результате чего погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения.

При задержании стрелявший оказал сопротивление и был ранен. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студент признал свою вину в полном объёме.

Подробнее — в материале RT.

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