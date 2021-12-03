Сертификаты переболевших коронавирусом на «Госуслугах» переоформляют на срок действия в год

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Сертификаты переболевших коронавирусом на портале госуслуг переоформляются на срок действия в один год.
Сертификаты переболевших коронавирусом на «Госуслугах» переоформляют на срок действия в год
  • globallookpress.com

«Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги», переоформляются со сроком действия один год согласно рекомендациям Минздрава России», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Переоформление происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни.

Ранее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе теперь составляет год с даты выздоровления.

Для граждан, которые оформили сертификаты переболевшего ранее, также идёт процесс продления срока действия документа до 12 месяцев со дня выздоровления.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 25 ноября поддержал инициативу российского вице-премьера Татьяны Голиковой об увеличении длительности работы сертификата переболевшего COVID-19 с шести месяцев до одного года.

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