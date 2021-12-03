«Известия»: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против коронавируса

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Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может появиться в России в середине декабря.
«Известия»: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против коронавируса
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения.

Отмечается, что в настоящее время идёт разработка документа на уровне министерства.

«Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал ещё один источник, близкий к министерству.

В Минздраве добавили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, которые есть в инструкции к каждому препарату.

В настоящее время противопоказаниями являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, а также тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет.

Департамент здравоохранения Москвы с 2 декабря упростил правила получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая находится на портале госуслуг.

Для получения медотвода на портале госуслуг нужно иметь московский полис ОМС либо быть прикреплённым к одной из поликлиник столицы.

Отмечается, что по всей России данная процедура заработает с февраля следующего года.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

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