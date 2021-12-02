В Москве упростили правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы с 2 декабря упростил правила получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В Москве возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна с 2 декабря этого года», — говорится в сообщении.

По данным Депздрава, ранее Министерство здравоохранения России утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесённого заболевания, на основании которых выдаётся сертификат с QR-кодом.

Таким образом, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая находится на портале госуслуг.

Для получения медотвода на портале госуслуг нужно иметь московский полис ОМС либо быть прикреплённым к одной из поликлиник столицы.

Отмечается, что по всей России данная процедура заработает с февраля следующего года.

Ранее комитет Совета Федерации по образованию и науке поддержал концепцию законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.