Эксперт Ускова рассказала, какие специалисты будут востребованы в 2022 году

Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала, какие специалисты будут востребованы в 2022 году, а также кому стоит ожидать повышения зарплаты.

По словам Усковой, IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) будут в грядущем периоде нарасхват.

А расценки на рынке труда будет определять спрос.

«Он к концу года вполне отражает картину, которую мы сможем наблюдать в I—II кварталах 2022 года», — сказала Ускова в беседе с «Российской газетой».

Так, из-за нехватки иностранной рабочей силы зарплаты уже выросли и в сферах, где традиционно было занято много мигрантов: строительство, услуги, ЖКХ, аграрный сектор, ретейл.

«В целом в 2022 году рост зарплат ожидается выше инфляции. То есть в этих сферах, о которых мы говорили, заработная плата должна увеличиться примерно на 10—15%», — добавила Ускова.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.