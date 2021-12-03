Эксперт Ускова рассказала, какие специалисты будут востребованы в 2022 году

Короткая ссылка
Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова рассказала, какие специалисты будут востребованы в 2022 году, а также кому стоит ожидать повышения зарплаты.
Эксперт Ускова рассказала, какие специалисты будут востребованы в 2022 году
  • © cihatatceken
  • Gettyimages.ru

По словам Усковой, IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) будут в грядущем периоде нарасхват.

А расценки на рынке труда будет определять спрос.

«Он к концу года вполне отражает картину, которую мы сможем наблюдать в I—II кварталах 2022 года», — сказала Ускова в беседе с «Российской газетой»

Так, из-за нехватки иностранной рабочей силы зарплаты уже выросли и в сферах, где традиционно было занято много мигрантов: строительство, услуги, ЖКХ, аграрный сектор, ретейл.

«В целом в 2022 году рост зарплат ожидается выше инфляции. То есть в этих сферах, о которых мы говорили, заработная плата должна увеличиться примерно на 10—15%», — добавила Ускова.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить