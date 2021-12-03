«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже билетов на самолёт

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Минтранс России скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от коронавируса.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как пишет газета, когда проверка станет обязательной, сертификат нужно будет предъявить только перед регистрацией на рейс.

«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после покупки билета авиакомпания пришлёт пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале Госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.

По данным источников, «если к началу регистрации на рейс сертификат так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета».

Ранее заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение QR-кодов для авиаперевозок является вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.

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