«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при продаже билетов на самолёт
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Как пишет газета, когда проверка станет обязательной, сертификат нужно будет предъявить только перед регистрацией на рейс.
«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после покупки билета авиакомпания пришлёт пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале Госуслуг, уведомление о необходимости получить документ.
По данным источников, «если к началу регистрации на рейс сертификат так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета».
Ранее заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение QR-кодов для авиаперевозок является вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.