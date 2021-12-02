Спасатели будут круглосуточно искать тела погибших при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе

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Поисковая операция в шахте «Листвяжная» Кемеровской области будет продолжаться круглосуточно. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Спасатели будут круглосуточно искать тела погибших при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе
  • © Александр Патрин
  • РИА Новости

«Мы сделаем некую паузу для перевентиляции воздуха, но мы будем работать круглосуточно по поиску и подъёму тел», — сказал он в интервью RTVI.

Чуприян отметил, что специалисты утверждают ежедневный план. 

«Берутся пробы: внешние с забором воздуха из шахты, но наиболее точный прогноз определяется, когда забор берут внутри тела шахты. Для этого спасатели спускаются, забирают забор, и, как вы понимаете, чем ближе к эпицентру, тем точнее всё концентрации», — добавил министр.

Чуприян отметил, что деятельность внутри шахты является «в любом случае риском».

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС России подняли на поверхность тела ещё троих горняков, погибших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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