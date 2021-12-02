Путин призвал подходить аккуратно к вопросу закрытия шахт

Президент России Владимир Путин призвал очень аккуратно подходить к вопросу закрытия шахт, учитывая, что они дают рабочие места.

Об этом он сказал на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.

Президент отметил, что речь идёт о рабочих местах.

«Но всё-таки, там, где опасно работать и эта опасность слишком велика, по каким-то другим причинам технологического характера, конечно, жизнь есть жизнь», — добавил Путин.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело.