Проценко: ложноотрицательные тесты ПЦР фиксируются в мире в 30% случаев

Главврач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью «Российской газете» заявил, что ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются в мире в 30% случаев.

© Сергей Ведяшкин

РИА Новости

Проценко рассказал, что можно упустить начало разрушительного действия коронавируса, поскольку «даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным». «Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30% случаев», — отметил врач. По его словам, это мировая статистика. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма коронавируса «омикрон».