Проценко: ложноотрицательные тесты ПЦР фиксируются в мире в 30% случаев

Короткая ссылка
Главврач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью «Российской газете» заявил, что ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются в мире в 30% случаев.
Проценко: ложноотрицательные тесты ПЦР фиксируются в мире в 30% случаев
  • © Сергей Ведяшкин
  • РИА Новости

Проценко рассказал, что можно упустить начало разрушительного действия коронавируса, поскольку «даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным».

«Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30% случаев», — отметил врач.

По его словам, это мировая статистика.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить