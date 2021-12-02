Проценко: ложноотрицательные тесты ПЦР фиксируются в мире в 30% случаев
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- РИА Новости
Проценко рассказал, что можно упустить начало разрушительного действия коронавируса, поскольку «даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным».
«Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30% случаев», — отметил врач.
По его словам, это мировая статистика.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма коронавируса «омикрон».