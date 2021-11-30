Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма «омикрон»

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В России приняли решение ограничить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма «омикрон»
  • Reuters

«С учётом особенностей нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она.

Также Попова сообщила, что заболеваемость в России продолжает расти в семи российских регионах.

Она призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж.

Попова предупредила, что путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем из-за ситуации с закрытием границ в мире.

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