Попова сообщила, что срок действия ПЦР-тестов ограничат 48 часами из-за штамма «омикрон»

В России приняли решение ограничить срок действия ПЦР-теста на COVID-19 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учётом особенностей нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она.

Также Попова сообщила, что заболеваемость в России продолжает расти в семи российских регионах.

Она призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж.

Попова предупредила, что путешественники рискуют вместо отдыха получить значительное количество проблем из-за ситуации с закрытием границ в мире.