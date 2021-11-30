Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах России
- Reuters
«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд», — цитирует ТАСС Попову.
По её словам, заболеваемость коронавирусом продолжает расти в семи российских регионах.
Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство России в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».