Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах России

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю снизилась на 8%, но есть регионы, в которых она растёт. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в семи регионах России
  • Reuters

«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд», — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, заболеваемость коронавирусом продолжает расти в семи российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство России в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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