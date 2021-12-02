В Сбере предупредили о новом тренде финансового мошенничества

У финансовых мошенников появился новый тренд, который заключается в том, чтобы не просто заставить человека взять кредит, но также заложить или продать своё жильё, заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

«Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они ещё и остаются без квартиры... Такая вот самая непонятная история, что с этим делать», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с этим в связи со вступлением в силу закона о блокировке мошеннических звонков из-за рубежа с подменой номера 1 декабря зампред правления Сбера Станислав Кузнецов не исключил, что количество таких звонков сократится минимум на 60%.

Ранее руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов дал рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством.