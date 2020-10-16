Эксперт дал рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов дал рекомендации по борьбе с телефонным мошенничеством.

«Злоумышленники периодически меняют свои тактики. Они могут не только просить подтвердить данные карты, но и, например, предложить перевести средства на «безопасный счёт» или установить дополнительную программу для обеспечения защиты, которая на самом деле окажется ПО для удалённого управления устройством», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, преступники могут выдать себя не только за сотрудников службы поддержки банка, но и за представителей государственных организаций или различных фондов.

Как отметил Швецов, если поступает звонок из банка, в любом случае лучше завершить разговор и перезвонить на официальный номер организации. Настоящий сотрудник не будет возражать, а злоумышленник, напротив, станет прилагать все усилия, чтобы потенциальная жертва не положила трубку.

Ранее замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что мошенники стали звонить клиентам Сбера и сообщать о якобы начале следственных действий в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.