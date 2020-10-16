В Национальном центре финансовой грамотности прокомментировали новую схему мошенничества

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Замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров прокомментировал сообщение о том, что мошенники стали звонить клиентам Сбера и сообщать о якобы начале следственных действий в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.
В Национальном центре финансовой грамотности прокомментировали новую схему мошенничества
  • © РИА Новости

«Если к звонкам из службы безопасности банка мы все давно, наверное, привыкли и в большинстве своём их игнорируем, то такие истории каждый раз будут появляться всё новые и новые. Потому что нужно как-то оказывать на людей давление и применять эти инструменты социальной инженерии», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, нужно немедленно прерывать общение с анонимными «сотрудниками», поскольку настоящие работники банка законопослушным гражданам не звонят.

Ранее сообщалось, что за 2020 год Сбер смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.

Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

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