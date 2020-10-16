Сбербанк выявил новую схему мошенничества
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«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определённое время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счёт, который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказали в Сбербанке.
По словам представителя финансовой организации, за 2020 год Сбербанк смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.
«Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 млрд рублей», — добавили в кредитной организации.
Ранее руководитель отдела по работе с персоналом QBF Аветис Вартанов в беседе с Newinform оценил финансовую грамотность россиян.