Сбербанк выявил новую схему мошенничества

Представитель Сбербанка в беседе с РИА Новости рассказал, что мошенники стали звонить клиентам банка и сообщать о якобы начале следственных действий в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определённое время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиента перевести деньги на специальный счёт, который, естественно, принадлежит мошеннику», — рассказали в Сбербанке.

По словам представителя финансовой организации, за 2020 год Сбербанк смог предотвратить кражу около 40 млрд рублей клиентов.

«Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 млрд рублей», — добавили в кредитной организации.

Ранее руководитель отдела по работе с персоналом QBF Аветис Вартанов в беседе с Newinform оценил финансовую грамотность россиян.