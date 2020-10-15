Эксперт оценил финансовую грамотность россиян

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Руководитель отдела по работе с персоналом QBF Аветис Вартанов оценил финансовую грамотность россиян.
Эксперт оценил финансовую грамотность россиян
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«Дефицит знаний в области финансов на бытовом уровне проявляется в неумении планировать личный и семейный бюджет, формировать накопления, выбирать наиболее эффективные инструменты для приумножения капитала, корректно использовать кредитные продукты, распознавать и игнорировать уловки аферистов», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, познавать основы финансовой грамотности нужно постепенно, причём с детства.

Как отметил Вартанов, это очень медленный и чрезвычайно важный процесс и, если уже сейчас дать людям знания в этой области, в будущем качественно улучшится уровень их жизни, а частота мошенничества в финансовом секторе снизится.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

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