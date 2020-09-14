Специалист Роскачества рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как рассказала эксперт в беседе с изданием, чтение смс-сообщений от незнакомцев или с неизвестных номеров может представлять опасность.

Специалист Роскачества поясняет, что имя отправителя, которое отображается в окне пуш-уведомлений, всегда следует проверять перед тем, как открывать смс. Нельзя читать сообщения, отправленные с неизвестного номера или от незнакомого человека, а также в том случае, если в строке с именем отправителя указано общее название наподобие Info.

Эмоционально окрашенные обезличенные рассылки с сообщениями о выигрышах — не удача, а типичное телефонное мошенничество.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Подобные смс, как сообщает Алеся Боровикова, могут содержать вредоносные ссылки, после перехода по которым личная информация может попасть в руки злоумышленников.