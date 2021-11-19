В Сбере спрогнозировали снижение числа мошеннических звонков на 60%
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- РИА Новости
«Главный на сегодня инструмент телефонных мошенников — звонки из-за рубежа с подменных номеров. При нашем активном содействии Госдума в июне приняла закон о блокировке звонков с подменных номеров. Эти законодательные изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года», ― напомнил Кузнецов в беседе с «Известиями».
В числе прочих законодательных инициатив, подготовленных при участии Сбера, он отметил усиление ответственности за незаконное получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну, и ускоренную блокировку сайтов мошенников, незаконно предлагающих финансовые услуги.
Оба соответствующих закона приняты в текущем году и подписаны президентом России.
Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.