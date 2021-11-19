В Сбере спрогнозировали снижение числа мошеннических звонков на 60%

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Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов не исключил, что количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа с подменой номера сократится минимум на 60%. Это может произойти в связи с вступлением в силу закона о блокировке таких звонков 1 декабря.
В Сбере спрогнозировали снижение числа мошеннических звонков на 60%
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Главный на сегодня инструмент телефонных мошенников — звонки из-за рубежа с подменных номеров. При нашем активном содействии Госдума в июне приняла закон о блокировке звонков с подменных номеров. Эти законодательные изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года», ― напомнил Кузнецов в беседе с «Известиями».

В числе прочих законодательных инициатив, подготовленных при участии Сбера, он отметил усиление ответственности за незаконное получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну, и ускоренную блокировку сайтов мошенников, незаконно предлагающих финансовые услуги.

Оба соответствующих закона приняты в текущем году и подписаны президентом России.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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